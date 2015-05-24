İnternet reklamcılığı Avrupa'da birinciliğe çıkıyor

Dünyada interaktif reklamcılığın gelişmesi için faaliyet gösteren Interactive Advertising Bureau'nun (IAB) Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, internet'in Avrupa toplamında televizyondan sonra ikinci büyük mecra konumuna geldiğini vurguladı.

IAB açıklamasına göre, dünyada 42 ülkede faaliyet gösteren ve dijital reklamın, internetin gelişmesi için çalışan IAB'ın Türkiye'deki temsilcisi IAB Türkiye, Avrupa'da yeni bir başarıya imza attı ve bir kez daha IAB Avrupa'nın Yönetim Kurulu'na seçildi.

Berlin'de 20-21 Mayıs'ta gerçekleştirilen Interact Kongresi öncesinde yapılan IAB Avrupa Genel Kurulu'nda IAB Türkiye bir kez daha Yönetim Kurulu'na seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, IAB Avrupa AdEx Benchmark 2014 reklam yatırımları raporuna göre, dijital reklam yatırımlarının Avrupa'da 30,7 milyar euroya ulaştığını belirtti.



İnternet'in Avrupa toplamında televizyondan sonra ikinci büyük mecra konumuna geldiğini vurgulayan Kurşun, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Türkiye'de de benzer bir seyir izlendi ve dijital artık ikinci büyük reklam mecrası olarak konumunu perçinlemiş durumda. Aynı rapor, Türkiye'nin dijitalde Avrupa'nın en hızlı büyüyen 4. ülkesi olduğunu ortaya koydu. Bir de işin yaratıcılık boyutu var. Dijital reklamı yaratıcılık ve yatırımın geri dönüşü ekseninde değerlendiren Mixx Awards Avrupa yarışmasında bu yıl, 24 kategoride verilen 29 ödülün 11'i, yani neredeyse her 5 ödülün 2'si Türkiye'ye geldi. Ödül töreninde hepimiz ajans ve reklam verenlerimizin başarılarıyla gurur duyduk. Dijital reklam harcamalarının 2015'te Avrupa toplamında birinci sıraya çıkacağı öngörülüyor. 5-6 yıl içinde benzer bir gelişmeyi Türkiye'ye de yaşayacağımıza inanıyorum."