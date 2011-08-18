-İnternet olan hane oranı yüzde 42,9'a yükseldi ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Türkiye genelinde internete erişim imkanı olan hane oranı yüzde 42,9'a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının, ''2011 Yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması''nın sonuçları açıklandı. Nisan ayında gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye genelinde internet erişimine sahip hanelerin oranı yüzde 42,9'a çıktı. Söz konusu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 41,6 idi. İnternet erişim imkanı olan hane oranı kentsel yerlerde yüzde 51 iken, kırsal yerlerde yüzde 22,7 oldu. ''İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması''na göre, yüzde 56,9 ile İstanbul, yüzde 56,7 ile Doğu Marmara, yüzde 49,2 ile Orta Anadolu, yüzde 48,0 ile Batı Anadolu ve yüzde 43,4 ile Batı Marmara bölgelerinde internet erişim imkanı olan hane oranı Türkiye ortalamasının üzerinde çıktı. Araştırma, 2011 yılı Nisan ayında hanelerin yüzde 39,3'ünde genişbant internet (ADSL, kablolu ve kablosuz sabit bağlantılar ile 3G bağlantı) erişim imkanının bulunduğunu ortaya koydu. ADSL yüzde 34,5 ile tüm, yüzde 80,2 ile internet kullanılan hanelerde erişim imkanı sağlarken, 3G bağlantı tüm hanelerin yüzde 5,3'ünde, internet kullanılan hanelerin ise yüzde 12,2'sinde internete eriştiriyor. Genişbant bağlantı ile internet erişim imkanı kentsel yerlerdeki hanelerde yüzde 47,5 iken, kırsal yerlerde yüzde 18,6 düzeyinde bulunuyor. Genişbant bağlantıyla internet erişim imkanının en yüksek çıktığı bölge yüzde 56,1 ile İstanbul, en düşük olduğu bölge ise yüzde 20 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu. -Bilgisayar ve internet kullanımı artmaya devam ediyor- Araştırmaya göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla yüzde 46,4 ve yüzde 45,0 düzeyinde... Bu oranlar 2010 yılında yüzde 43,2 ve yüzde 41,6 idi. Bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 56,1 ve yüzde 54,9 iken, kadınlarda yüzde 36,9 ve yüzde 35,3 olarak gerçekleşti. Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek çıktığı yaş grubu ise 16-24 yaş grubu oldu. Bu oranların tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek olduğu görüldü. Bilgisayar ve internet kullanımı kentsel yerlerde yüzde 54,7 ve yüzde 53,2, kırsal yerlerde ise yüzde 26,9 ve yüzde 25,7 düzeyinde oldu. Bilgisayar ve internet kullanımının en yüksek olduğu bölge yüzde 57,2 ve yüzde 56,5 ile İstanbul bölgesinde gerçekleşti. Bunu yüzde 53,3 bilgisayar ve yüzde 51,7 internet kullanım oranı ile Doğu Marmara Bölgesi takip etti. İnternet kullanan bireylerin de yüzde 89,5'inin ise internete düzenli girdiği tespit edildi. -İnternet kafelere ilgi azalıyor- Bu yılın ilk üç ayında (Ocak-Mart 2011) 16-74 yaş grubunda internet kullanan bireylerin yüzde 67,6'sı ''Sanal dünya''ya evden bağlanırken, bunu yüzde 33,0 ile işyeri, yüzde 18,7 ile internet kafe, yüzde 16,8 ile arkadaş, akraba evleri, yüzde 7,2 ile eğitim merkezleri, yüzde 3,2 ile kablosuz bağlantının yapılabildiği yerler takip etti. Bir önceki yıl aynı döneminde internet kullanan bireylerin yüzde 20,0'si ''Sanal dünya''ya internet kafelerde bağlanmıştı. Ocak-mart döneminde internet kullanan bireyler, en çok yüzde 72,7 ile çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için ''Sanal dünya''yı kullanırken, bunu yüzde 54,1 ile sağlıkla ilgili bilgi arama takip etti. Web siteleri aracılığıyla (Blog siteleri, facebook, twitter) toplumsal ve siyasal konular ile ilgili görüşleri okuma veya paylaşma (yüzde 50,8) ve mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak da (yüzde 46,6) kullanım amaçları arasında yer aldı. -Kamuda da internet kullanımı artıyor- Geçen yılın nisan ile 2011 yılı mart aylarını kapsayan 12 aylık dönemde internet kullanan bireylerin kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanma oranı yüzde 38,9 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2009 Nisan-2010 Mart) yüzde 27,2 idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 92,2 ile ilk sırayı aldı. -İnternetten alışveriş yaygınlaşıyor- İnternet kullanan bireylerin ''Sanal dünya''dan kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 18,6 oldu. Önceki yıl internet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 15 idi.