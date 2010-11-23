İnternet medyasına basın kartı kolaylığı

T24 - Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürü Murat Karakaya, internet haber sitelerini esas alan tasarının makama sunulduğunu belirterek, konunun daha sonra ilgili sektörlerin görüşlerine açılacağını bildirdi.





Karakaya, RTÜK tarafından düzenlenen ''Aylık RTÜK Toplantıları'' kapsamında ''BYEGM'nin Kuruluş ve İşlevleri'' konulu konferans verdi.





BYEGM'nin haber, basın, yayın ve enformasyon hizmetlerinin yanı sıra Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün sekretaryasını da yürüttüğünü anlatan Karakaya, Genel Müdürlüğe bağlı Medya Takip Merkezlerinde geçen yıl 1,5 milyon haberin işlendiğini, bunlardan 22 bininin ilgili makamlara iletildiğini belirtti.





DHMİ ile yaptıkları işbirliğiyle havalimanlarında basın noktaları oluşturulduğunu ifade eden Karakaya, uygulamanın tüm havaalanlarına genişletilmesiyle yabancı basın mensupları ile basın kartı taşıyıcılarının bu noktalardan yararlanabileceklerini duyurdu.





Basın mensuplarına yabancı dil eğitimi konusunda TOBB ile geçen yıl yürüttükleri işbirliği ile 60 gazetecinin Türkiye'nin ardından Londra ve Washinghton'da dil eğitimi aldıklarını hatırlatan Karakaya, ''Bu uygulamamıza, önümüzdeki sene için yeni bir ivme kazandırmayı düşünüyoruz'' dedi.







Basın kartları





Basın kartlarının Basın Kartı Yönetmeliği gereği basın yayın kuruluşlarında çalışanlarla devletin enformasyon hizmetinde görevlilere verildiğini anlatan Karakaya, son verilerle 11 bin 700 dolayında basın kartı sahibinin bulunduğunu, ancak bunlardan 5 bininin aktif kullanıcı olduğunu söyledi. Karakaya, yeni uygulamalarıyla yurt dışında Türkçe yayın yapan medya kanalı çalışanlarına da basın kartı vereceklerini bildirdi.





Basın kartı sahiplerinin eskiden çok avantajlı imkanlara sahip olduklarını, ancak bu avantajlarını zaman içinde kaybettiklerini kaydeden Karakaya, ''Eski avantajlara ulaşmak şu an itibariyle ulaşmak pek mümkün görünmüyor. Ancak biz en azından iletişim, konaklama ve ulaşım anlamında yeni imkanlara sahip olmaları gayreti içindeyiz'' diye konuştu.







Kamu diplomasisi koordinatörlüğü



Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Karakaya, koordinatörlüğün lobi ve tanıtım, siyasi iletişim ile medya, akademik, gündem takibi ve belirleme faaliyetleri yürüttüğünü kaydetti.





Koordinatörlüğün, ilgili konularda kurumlar arasında da koordinasyonu sağladığına işaret eden Karakaya, ''Amacımız, Türkiye'nin haklı davalarını dünyadaki prestij isimlerin ağzından dünya kamuoyu ile paylaşmak'' dedi.





Koordinatörlüğün faaliyetleri ile yurt dışında Türkiye aleyhine bir yazı çıktığında anında müdahale edilerek, Türkiye'deki ilgili kurumların harekete geçmesini sağladıklarını anlatan Karakaya, böylece yazının çıktığı kuruluşa görüş ve yazıların aktarıldığını belirtti.







İnternet medyasına ilişkin düzenleme





BYEGM'nin yürüttüğü diğer faaliyetlere değinen Karakaya, internet medyasına ilişkin bir çalışma yapılması konusunda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın kurumu görevlendirdiğini anlattı.





RTÜK'ün de sürecin içinde olduğunu bildiren Karakaya, şöyle konuştu: ''Şuna karar verildi ki, internet medyası çok dinamik gelişen bir sektör. Şu an bunun tamamını kuşatacak bir düzenleme için çok erken. İnternet suçlarıyla ilgili kanun da zaten çok eleştirilen bir kanun. O nedenle şu etapta tüm internet medyasını düzenlemek yerine, internet haber sitelerini esas alan bir düzenlemeye gidelim düşüncesi hakim oldu. Bu çerçevede tasarımız, hemen hemen hazır sayılır. Makama sunuldu. Sonra ilgili sektörlerin görüşlerine açılacak. Burada en önemli sıkıntı akreditasyon sıkıntısıydı. Yani bu arkadaşlarımız, Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın programlarına katılamıyordu. Bu sıkıntılarını gidereceğiz. Ayrıca Basın Kanunu ile irtibatlandırdık, ama yazılı medya için öngörülenden daha esnek düzenlemeler getiriyoruz.''





