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İnternet Medyası Derneği'nde görev dağılımı yapıldı

İnternet Medyası Derneği Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı ve yeni dönemdeki rotasını çizdi.

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - İnternet Medyası Derneği Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı ve yeni dönemdeki rotasını çizdi.



İnternet Medyası Derneği Genel Kurul sonrası ilk toplantısını yaptı ve görev dağılımı yaptı. Hadi Özışık'ın başkanlığındaki İMD'nin Sözcülüğünü Doğan Akın ve Cüneyt Özdemir yapacak.

Gazeteciler.com'da yer alan habere göre, Dernek yönetiminden Ünal Tanık Saymanlığa getirilirken, Halef Vayis Genel Sekreter olarak görev aldı. Fügen Toksü ve Mahmut Kurşun Başkan Yardımcısı olarak tayin edildi.

Bir önceki dönemde Yönetim Kurulun'da görev alan Ekin İlyasoğlu ise İMD'nin Reklam Danışmanı olarak görevlendirildi.

Yapılan ilk toplantıda İnternet Medyası'nın sektördeki etkinliği konuşuldu. Derneğin talep edilen haklarının alınması için daha etkin çalışmalar yapması konusunda görüş birliğine varıldı.


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