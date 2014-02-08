İnternet Medyası Derneği, Köşk'ten yeni yasayı veto etmesini istedi

İnternet Medyası Derneği (İMD), yeni internet düzenlemelerinin Cumharbaşkanı Abdullah Gül tarafından tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilmesinin, Türkiye'nin basın özgürlüğü, hukuk devleti ve demokrasi liginde büyük bir düzey kaybetmemesi için fırsat yaratacağını açıkladı. İMD Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yeni yasanın, internet medyası üzerinde ciddi sınırlamalar getireceği ve internet kullanıcılarının bütün trafik bilgilerinin yargı kararı olmadan idareye teslimini öngören hüküm nedeniyle özel hayat ihlallerine büyük bir kapı açacağı vurgulandı.

İMD'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik, kamuoyunda dile getirilen eleştirilere rağmen TBMM Genel Kurulu'nda hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edildi.

Yeni düzenlemelerin, İnternet Medyası Derneği de dahil olmak üzere, yasa değişikliğinden doğrudan etkilenecek hiçbir kesimden görüş alınmadan, onlarca yasada değişiklik öngören bir "torba kanun" içinde gündeme getirilerek TBMM'den geçirilmesi usule ilişkin esaslı bir eksikliktir. Kabul edilen yasa değişikliğine göre, bireyler "özel hayat ihlali" iddiası eşliğinde içeriğin çıkarılması talebiyle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) başvurabilecektir. TİB, içeriğin çıkarılması talebiyle yapılan bu başvuruları, eksiksiz yapılmışsa, derhal uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne yönlendirmekle görevlendirilmiştir. Başvuru sahiplerinin, içerik çıkarma taleplerini daha sonra 24 saat içinde yargıya götürmeleri için yasaya konulan hükme rağmen bu düzenleme de sorunludur. Zira, aynı yasa değişikliğine göre "kişilik hakları ihlalleri" için bireyler doğrudan yargıya başvurabilecektir. "Özel hayatın gizliliği" için de bireylerin doğrudan yargıya başvurması mümkünken, yargı kararı ikinci aşamaya bırakılmış, içerik çıkarma ve yasaklamaya öncelik tanınmıştır.

Yeni yasa ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), "özel hayat ihlali" gerekçesine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, yargı kararı olmadan, internet sitelerinden doğrudan içerik çıkarılmasına karar verebilecek ve derhal uygulanmak üzere yeni düzenlemeyle kurulduğu ilan edilen Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderecektir. Yasayla getirilen bu düzen, uygulamada, ifade ve basın özgürlüğünün temel alanlarından biri olan İnternet medyası üzerinde ciddi sınırlamalar getirecektir. İnternet kullanıcılarının bütün trafik bilgilerinin, yine herhangi bir yargı kararı aranmadan, istenmesi halinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na teslim edilmesinin hükme bağlanması, özel hayat ihlalleri için büyük bir kapı açmaktadır.

Özgürlük ve sorumlu yayıncılığı birlikte gözeten İnternet Medyası Derneği olarak, haklarının ihlal edildiğini düşünen kişi, kurum ve kesimlerin başvuruları üzerine internetteki yayınların denetlenmemesinin değil, bu denetimin sadece yargı tarafından ve hukuk devleti ilkeleriyle yapılabileceğinin altını çiziyoruz. Yasanın, dile getirilen sakıncalar gözetilerek Cumhurbaşkanlığı'nca bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iadesinin, Türkiye'nin basın özgürlüğü, hukuk devleti ve demokrasi liginde büyük bir düzey kaybetmesini önlemek açısından da bir fırsat yaratacağını düşünüyoruz."