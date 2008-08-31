İnternet kullanıcıları e-hasta

PEW İnternet ve American Life Projesinin yaptığı araştırma, internet kullanıcılarının yüzde 75 ila yüzde 80'inin sağlık sorunları yaşadıklarında teşhis ve tedavi konusunda bilgi edinmek için internete başvurduğunu gösterdi.



Harris İnteractive'in aynı konuda yaptığı araştırma da yetişkinlerin yüzde 66'sının ve internet kullanıcılarının yüzde 81'inin e-hasta olduğunu ortaya çıkardı.



Araştırmalar belirli bir sağlık sorunu ya da kronik bir hastalığı olan kullanıcıların bu yönteme daha fazla başvurduğuna işaret ediyor. Kronik rahatsızlığı olan e-hastaların yüzde 75'i hastalık ve tedavi yöntemleri konusunda internetten edindikleri bilgilerin etkili olduğunu belirtiyor. Bu oran tüm e-hastalar genelinde ise, yüzde 55.



Yakın dönemde bir hastalık geçiren ya da hastalığı yeni teşhis edilen kullanıcıların yüzde 59'u internetin, doktorlarına soracakları sorular ve ikinci bir fikir almak açısından işlerini kolaylaştırdığının altını çiziyor.



Araştırmaların ortaya koyduğu diğer bir veri, Amerikalılar için internetten bilgi edinmenin artık bir alışkanlık haline geldiği. İnternet ortamında sağlığa ilişkin yanlış bilgilendirme olabileceği çekincesini dile getiren Amerikalılar, yine de sağlık sorunları konusunda internete danışmanın yararlı olduğunda hem fikir. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 3'ü kendilerinin ya da yakınlarının internet yoluyla edindikleri bilgi ya da tavsiyelerden zarar gördüklerini belirtti.

