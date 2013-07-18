İnternet kafelere düzenleme geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır internet kafe oda başkanlarını Bakanlıkta kabul etti. Bilgi ve teknoloji çağında bütün sınırların kalktığını belirten Şahin, yeni bir dünya düzeninde herkese düşenin çocukları ve gençleri yarınlara hazırlamak olduğunu söyledi.

Çocuğun yüksek menfaati için

Çocuk ve gençlerin yarınlara hazırlanabilmesi için bireylerin, toplumun ve devletin her alanda kendine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Şahin, bilgi ve teknoloji çağının zararlarını en aza indirecek çalışmaların da sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. Çalışmalara tüm kesimlerin katılmasının önemine işaret eden Şahin, çocuğun yüksek menafaatini gözeten aile dostu sistemlerin geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

İnternet kafelerin müdürleri eğitilecek

Bakan Şahin, Türkiye'de 22 bin internet kafe bulunduğunu ve internet kafelerin günlük kullanıcı sayısının ise en az 5 milyon olduğunu vurgulayarak, internet kafelerin fiziki şartları ve hizmetleri konusunda standartlar getireceklerini ve yeni bir dönem başlatacaklarını bildirdi.

İnternet kafelere ilişkin kendi eylem planlarını oluşturdukları, bu plan içerisinde özellikle 22 bin internet kafenin sorumlu müdürleri ve görevlilerinin bulunduğunu anlatan Bakan Şahin, "Biz, bunların eğitici eğitiminin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini ve onların özellikle çocuklarımızın, ergen profilinin, onların bilmesi gerektiği noktada sivil toplumla akademik dünyayla beraber onları hızlı bir şekilde eğitici eğitimine alacağız" diye konuştu.

Ayrıca, 23 modülde aile eğitim programları başlattıklarını, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bu çalışıldığına değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital okur yazarlık' dediğimiz kısmı da buna ilave yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında medya okur yazarlığı dersinin içerisine de dijital okur yazarlığın ihtisaslaşacağı ve Talim Terbiye'nin de bu müfredata göre güncelleneceği bir çalışmanın yapılması için ilgili bakanlıkla da çalışmaya başladık. Dijital okuryazarlığı artırır ve güçlendirirken en önemli şeyimiz araştırma ve geliştirme. Buradaki tüketicilerin, hizmet alan bireylerin profilleri nelerdir. Burada alınan hizmetlerden dolayı araştırmalar bize neyi göstermektedir, talepler nelerdir ve etki analizleri bize neyi hedeflemektedir. Bununla alakalı da Bakanlık olarak bir araştırma yapacağız. Sertifikasyona geçip, internet kafelerin daha iyi internet kafelere dönüştürüleceği, markalaşacağı bir sistemi ve özellikle yaş gruplarına göre oyunların eşleştirildiği, sertifikasyon ve barkod sistemine geçilen bir sistemi hayata geçireceğiz.

Bunları çok çok önemsiyoruz. Küçük yaşta daha çok şiddet içeren veya daha küçük yaşta cinsel içerikli oyunların hizmet verildiği noktadan çıkarılması için her yaş grubu için nasıl bir sistem getirmemiz gerekiyor. Nasıl bir sertifikasyona geçeceğiz, nasıl bir barkod sistemi oluşturacağız, akademik dünya ile altyapısını çalışıyoruz. Sınıflandırmayı yaptığımız zaman bugün hiçbir ailenin, annenin babanın, çocuğu internet kafeye gittiği zaman 'acaba ne izliyor, acaba noluyor' dediği bir endişenin olmasını istemiyoruz."

Bakanlık olarak en temel görevlerinin toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması olduğunu vurgulayan Şahin, internet kafelerle ilgili kamu spotları da hazırlanacağını ifade etti. Kuşaklararası çatışmanın teknolojik ayrışma ile orantılı olduğuna işaret eden Şahin, 45 yaş üstü ile 45 yaş altının internetten yararlanma oranının çok farklı olduğunu dile getirdi.

Evdeki bilgisayar daha tehlikeli

Ankara İnternet Kafe Odaları Başkanı Önder Kaplan da doğru internet kafe modelini oluşturmak istediklerini belirterek, internet kafelerin 'çocuk' demek olduğunu söyledi. Çocukları doğru internet kafeye göndermek istediklerini anlatan kaplan, "Evlerdeki bilgisayarlar, internet kafelerdeki bilgisayarlardan daha tehlikeli" dedi.