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İnternet kafe işletmecisi, silahlı saldırıda öldü

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan internet kafe işletmecisi Fahri Doğan (63), yaşamını yitirdi

01 Kasım 2018 18:05

Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan internet kafe işletmecisi Fahri Doğan (63), yaşamını yitirdi.
Olay dün gece, Edremit ilçesi, Gaziilyas Mahallesi\'nde meydana geldi. İnternet kafe işleten Fahri Doğan, iş yerinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateşle Fahri Doğan kanlar içinde yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde Doğan\'ın yaşamını yitirdiği saptandı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fahri Doğan\'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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