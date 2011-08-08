İnternet filtresinin test süreci 22 Ağustos'ta başlıyor

T24- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, Güvenli İnternet Hizmeti'nin test sürecinin 22 Ağustos'ta başlayacağını belirterek, ''Eğer kullanıcı 'Güvenli Profil' kullanmak istemiyorsa standart paket şu anda neyse aynen devam edecek. Şu ankinden farklı bir filtre koyulmayacak'' dedi.



Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen, Güvenli İnternet Hizmeti ile ilgili basın toplantısında konuşan Acarer, bu hizmetin 28 Temmuz 2010 tarihinde BTK'da Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin bir maddesi olarak gündeme geldiğini anımsatarak, bu yönetmelikte güvenli internet hizmetine sahip olmanın bir tüketici hakkı olduğunun belirtildiğini ve bu doğrultuda çalışmalar yapıldığını söyledi.



Acarer, bu düzenlemenin şubat ayında yapıldığını ancak mayıs ayının ortalarına doğru gündeme geldiğine dikkati çekerek, Güvenli İnternet Hizmeti'nde isteyen kullanıcıların bu hizmeti talep ettikleri takdirde alabileceklerinin altını çizdi.





Bu hizmetin tamamen tercihe bağlı olduğunu vurgulayan Acarer, eğer bir internet kullanıcısı, güvenli internet hizmetini istemezse kullanmayabileceğini söyledi. Acarer, daha önce bu uygulamanın 22 Ağustos'ta başlayacağını dolayısıyla servis sağlayıcılarının da bu konuda hazırlık yapmaları gerektiğini söylediklerini anımsattı.



Geçen hafta gerçekleştirilen İnternet Kurulu toplantısında alınan kararın yeni bir uygulama olması nedeniyle hizmetin 22 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir test sürecine tabi tutulacağını, bu sürede çeşitli değerlendirmelerin yapılacağını söyleyen Acarer, test sürecinin sonucunda 22 Kasım'da da Güvenli İnternet Hizmeti uygulamasına geçileceğini belirtti.



Şubat ayında gerçekleştirdikleri düzenlemede bir kaç yerde tekrarlamalarına rağmen Güvenli İnternet Hizmeti'nin zorunlulukmuş gibi algılandığını belirten Acarer, ''Bizim aldığımız karar internet sayfamızda yayınlanıyordu. Burada da hiç bir zorunluluk ifadesi yoktu'' diye konuştu.



Acarer, önceki Kurul kararlarında da aynı konunun bir kaç yerde tekrar edildiğini vurgulayarak, ''Eğer kullanıcı 'Güvenli Profil' kullanmak istemiyorsa standart paket şu anda neyse aynen devam edecek. Şu ankinden farklı bir filtre koyulmayacak. Standart tarifede bir internet sitesinin içeriğinde bir suç varsa zaten erişime engelleniyor'' dedi.



Şubat ayındaki kararda Güvenli İnternet Hizmeti'ni ''çocuk'', ''aile'' ve ''yurt içi'' başlıklı profiller olarak tanımladıklarını anımsatan Acarer, fakat yurt içi profilin oldukça yeni bir olgu olması nedeniyle, 3 aylık test sürecinde istendiği takdirde tekrar değerlendirmek üzere Güvenli İnternet Hizmeti profilinden çıkarttıklarını kaydetti.



Acarer, Güvenli İnternet Hizmeti'nin ''çocuk'' ve ''aile'' profillerinin iki seçenek üzerinden kullanılacağını anlatarak, şöyle devam etti: ''Bir abone bu hizmeti tercih ettiği takdirde 'çocuk' ve 'aile' profili olmak üzere iki tercih yapacak. Eğer kullanıcı 'aile profili'ni seçerse yine kendi isteğine bağlı olarak oyun siteleri, sohbet sitelere ve sosyal medya sitelerini seçebilir. Güvenli İnternet Hizmeti Profili'ni seçenlere servis sağlayıcı tarafından şifre verilecek. Diyelim ki aile profilini seçtiniz, bu şifreyi kullanarak, profiller arasında geçiş yapabilirsiniz. En önemlisi bu hizmetten çıkıp şuan ki mevcut internete de geçebiliyorsunuz.''



Bu hizmetin tamamen ücretsiz olacağının ve servis sağlayıcıların bu uygulamayı abonelere ücretsiz olarak sunma yükümlülüğünün bir önceki toplantıda kararlaştırıldığının altını çizen Acarer, ''Özellikle bazı yanlış anlaşılmaya yol açan ifadeleri değiştirdik. Bunun dışında yönetmelikte bir değişiklik olmayacak'' dedi.



Acarer, Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu diye bir kurulun geçen haftaki toplantıda önerildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



''Bu kurulun bizim dışımızda olmasını kararlaştırdık. 11 kişiden oluşacak kurulda BTK'dan sadece 2 kişi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 3 kişinin olmasını öngördük. Ayrıca bu Bakanlığın yeni kurulun da başkanı olmasını öngördük. İnternet Kurulundan 2 kişi ve yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirleyeceği 4 pedagog, sosyolog ve psikolog gibi konularında uzman kişilerin 'çocuk' ve 'aile' profili ile ilgili listeleri teşkil etmesi kararımızı gözden geçirdik.''



Benzeri uygulamaların Avrupa ülkelerinde de yapıldığına dikkati çeken Acarer, bazı kişilerin bu tür bir uygulama olmaması nedeniyle internet kullanmadığını, dolayısıyla bu uygulamanın başlamasıyla birlikte internet kullanımında artışın da olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

