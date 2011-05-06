İnternet filtresine 500 bin protesto

T24 - 22 Ağustos'ta "sansür olmayacak" şeklinde açıklama yapan BTK Başkanı Tayfun Acarer'in bu açıklamasından tatmin olmayan yüzbinlerce internet kullanıcısı Facebook ve Twitter'da gruplar kurdu ve 15 Mayıs'ta internet eylemi için sözleşti.



22 Ağustos'ta BTK'nın internete 4 farklı filtre getireceğinin ortaya çıkmasının ardından BTK Başkanı Tayfun Acarer, eleştirileri kabul etmeyerek basın toplantısı gerçekleştirmiş ve bugün kullanıcıların kullandıkları internetin 22 Ağustos'tan sonra da "standart profil" başlığı altında devam edeceğini, herhangi yeni bir engellemenin kullanıcılara getirilmeyeceğini açıklamıştı.



Ancak bu açıklamayı yeterli görmeyen yüzbinlerce internet kullanıcısı Facebook ve Twitter'dan sesini duyurmaya başladı. "İnternetime dokunma!" başlığı altında BTK'nın filtrelerine karşı çıkan kullanıcıların oluşturduğu yaklaşık 458 bin kişilik Facebook grubuna (haberin hazırlandığı saat 10:40 itibariyle) katılanların sayısı da her geçen dakika artıyor.



Protestolar Türkiye'nin çeşitli illerinde 15 Mayıs saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Protestonun İstanbul adresi ise yine aynı gün ve saatte Galatasaray Meydanı olacak. İzmir'de protesto gösterisi için Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Sevinç Pastanesi Önü, Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Nilüfer Kent Konseyi önü, Eskişehir için Adalar Migros önü, Çanakkale için Cumhuriyet Meydanı, Kocaeli için Seka Park, Kırklareli için Kırklareli İstasyonaltı Konser alanı protestolara ev sahipliği yapacak.



