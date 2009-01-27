Internet Explorer 8 neredeyse hazır

Microsoft, web tarayıcısı Internet Explorer’ın yeni sürümü IE 8’in son haline yaklaşık sürümünü yayınladı.



Microsoft, bir süredir ön izleme sürümü (Beta) ile kullanılabilir durumda olan Internet Explorer 8’in test aşamasının sonlandığını, yazılımın son kullanıcıya sunulacak şekline en yakın sürümü (Release Candidate / Yayın Adayı) yüklenebilir hale getirdi.



Internet Explorer 8 ile daha önceki sürümlerde bulunmayan gizli gezinme (private browsing), geliştirilmiş güvenlik ve “hızlandırıcı” olarak tanımlanan ek özellikler gibi yenilikler sunacak.



HTML uyumlu olarak çalışan yeni sürüm, daha önceki Internet Explorer sürümlerinde web tasarımcıları ve uygulama geliştiricilerinin problem yaşamasına neden olan “Microsoft standartları”ndan arındırılıyor. Daha önceki Microsoft standartlarını da okuyabilen yeni sürüm, bu şekilde mevcut İnternet sitesi tasarımlarında uyum problemi yaşatmayacağını savunuyor ancak, yazılımın beta sürecinde Microsoft’a bu konuyla ilgili birçok hata raporunun gönderildiği biliniyor.



Microsoft Windows XP (Service Pack 2 ve daha üstü) ve Windows Vista işletim sistemlerinde içine gömülü Internet Explorer 7 uyumluluk moduyla birlikte çalışabilen Windows Internet Explorer 8 RC1, Microsoft’un resmi sitesinden indirilebiliyor.

