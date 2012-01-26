-İnternet bankacılığında bir yılda 2 milyona yakın artış İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Türkiye'de internet bankacılığını kullanan aktif müşteri sayısı son bir yılda 1,9 milyon kişi arttı. Türkiye Bankalar Birliğinin ''İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Aralık 2011'' raporuna göre, internet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı, Aralık 2011 itibarıyla 18,1 milyon, son bir yıl içinde en az bir kez giriş işlemi yapan toplam bireysel müşteri sayısı ise 10,4 milyon kişi oldu. Ekim-Aralık 2011 döneminde 7,8 milyon bireysel müşteri en az bir kez internet bankacılığı giriş işlemi yaparken, bu miktar toplam kayıtlı bireysel müşteri sayısının yüzde 43'ünü oluşturdu. Ekim-Aralık 2011 döneminde, toplam aktif müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 912 bin kişi, bir önceki üç aylık döneme göre ise 778 bin kişi arttı. Ekim-Aralık 2011 döneminde internet bankacılığı ile gerçekleştirilen 11,4 milyon adet yatırım işleminin hacmi 89,9 milyar lira oldu. Temmuz-Eylül 2011 dönemine göre işlem hacminde 8 milyar lira tutarında bir azalış gerçekleşti. Son çeyrekte gerçekleştirilen yatırım işlemleri hacminde birinci sırayı 24,2 milyar TL tutarı ile (2,4 milyon adet işlem) döviz işlemleri aldı. Bunu yatırım fonları işlemleri, gerçekleşen hisse senedi işlemleri ve vadeli hesaplar izledi. Ekim-Aralık 2011 dönemi itibarıyla internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan yatırım işlemleri dışındaki finansal işlemlerin toplam adedi 90 milyon, tutarı ise 322 milyar lira oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri yatırım işlemleri dışındaki finansal işlem hacminin yüzde 86'sını oluşturdu. İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan yatırım işlemleri dışındaki finansal işlemlerin toplam işlem adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre 14,4 bin adet artarken, bir önceki üç aylık döneme göre 8,6 bin adet arttı. Toplam işlem hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 107 milyar lira, bir önceki üç aylık döneme göre ise 14 milyar lira düzeyinde artış gösterdi. İnternet bankacılığı hizmetlerini kullanan aktif kurumsal/tüzel müşterilerin yüzde 38'i ile aktif bireysel müşterilerin yüzde 33'ü İstanbul'da olurken, bunu her iki müşteri grubunda Ankara ve İzmir takip etti.