İnternet ayrıcalıklı hale mi gelecek?

T24- İnternet sektörünün en büyük firması Google ile ABD’nin en büyük mobil operatör ve servis sağlayıcılarından Verizon, çok daha hızlı, daha yüksek ücretli ve sadece büyük çevrimiçi servisler için kullandırılacak ayrı bir internet şebekesinin kurulması için anlaştı.



Daily Mail gazetesinin haberine göre ABD’li iki kuruluş, yayıncılara ve servis sağlayıcılara (ISP) daha yüksek kalitede ve hızda ve daha güvenilir genişbant altyapısı sunulması için birlikte çalışmaya karar verdi. Proje hayata geçerse, ‘birinci kalite servis’ tarifeleri ISP'ler tarafından daha pahalı belirlenecek, ‘sıradan’ veri transferine göre bunlara öncelik verilecek. Bu durum, internetteki tüm veri transferlerine eşit muameleyi öngören ‘net neutrality’ ilkesine aykırı görünüyor.



Bazı internet sivil toplum kuruluşlarıysa bu tip bir ‘şebeke farklılığı’nın, biri yavaş ve kalabalık, öbürüyse rahat ve hızlı olmak üzere ‘iki sınıflı’ bir sanal alem yaratacağı kanısında. Bu da internet servis sağlayıcılarının daha yüksek para verene daha iyi hizmet vermesi, diğerlerine ise gerekli özeni göstermemesiyle sonuçlanabilir.





Free Press adlı kuruluşun temsilcisi Joel Kelsey, iki firmanın ‘iki sınıflı’ internet şebekesi çözümünün problemli olduğunu savunuyor. Kelsey’e göre Verizon, Comcast, AT&T gibi dev firmaların edineceği hızlı ve öncelikli iletim/servis olanağı, hangi verilere daha özen gösterileceği konusunda da firmalara seçme hakkı verecek, bu da internette veri transferinin eşitliği ilkesine aykırı olacak.



