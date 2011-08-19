'İnternet Andıcı'nda Vecdi Gönül'ün de imzası var'

T24 - İnternet Andıcı dava dosyasına giren ve suç unsuru sayılan Genelkurmay’a ait internet siteleri ile ilgili bir belgede eski Bakan Gönül’ün imzası çıktı. Tutuklanan Tümgeneral Çubuklu’nun avukatı Ünal “Site kurmak suçsa, savunma bakanı neden imzaladı?“ dedi.



İnternet Andıcı davasına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkartılan 14 isim arasında bulunan Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, önceki gün tutuklanmıştı. Çubuklu, dün verdiği ifadesinde çok önemli detaylar açıkladı. İnternet andıcı tutuklamalarının hukuka olmadığını belirten Çubuklu, davanın ek klasörleri arasına giren bir belgeyi de iddiasına dayanak olarak mahkemeye sundu. Belgenin altında, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün imzası vardı.



Vatan gazetesinde yayımlanan haberde,İnternet Andıcı soruşturması kapsamında yapılan incelemelere göre 19994dan itibaren 43 internet sitesinin kurulduğunu ve bunlardan sadece 2 tanesinde hükümet aleyhine yayınlar yapılmış olduğunu belirten Çubuklu, İnternet Andıcı’nın bu sitelerle bir ilgisi olmadığını söyledi. İnternet Andıcı’nın 4 yeni internet sitesi kurulmasını amaçladığını belirten Çubuklu, “Nisan 2009 tarihini taşıyan ve 4 internet sitesinin kurulmasını öngören İnternet Andıcı’yla, suç unsuru ihtiva ettiği belirtilen diğer internet sitelerini birbirinden ayırmak gerekir. Bu siteler kullanıma sokulmadı bile. Ben bu internet siteleri ile ilgili hukuksal araştırma yaptım. İnternet sitesi kurulması suç mu?” diye sordu.

Bakanın imzası var



Kurulacak internet siteleri ile ilgili hükümete de haber verildiğini belirten Çubuklu, bunun belgesinin ise davanın ek klasörlerinde olduğunu vurguladı ve belgeyi tekrar mahkemeye sundu. Üzerinde 4 Haziran 2007 tarihi ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün ıslak imzası bulunan belgede, Türk Silâhlı Kuvvetleri aleyhindeki menfi propagandayı önlemek ve karşı koymak amacıyla internet hizmetlerinin tek kaynaktan alımına onay verildiği ortaya çıktı. 1998 yılından itibaren TSK aleyhine internet ortamında propaganda yürütüldüğü belirtilen belgede, Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesi Başkanlığı’nda kurulan İnternet Bilgi Değerlendirme Merkezi’nin bu propagandayı önlemek amacıyla kurulduğu vurgulanırken, bu amaçla kurulması planlanan internet sitelerinin güvenlik gerekçeleri nedeniyle ihaleye çıkılmadan tek kaynaktan alınması gerektiği belirtiliyor. Vecdi Gönül’ün oluru bulunan belge kapsamıda Superonline ile Ortadoğu Anonim Şirketleri’nden ihaleye gerek duymadan internet hizmeti alındığı anlaşılıyor.

Mantığı yok



Çubuklu’nun avukatı Ünal Güllüoğlu ise, “İddianame kapsamında işlenen suç amacını aşan yayınlar. İnternet andıcı belgesi ise bu yayınlardan sonra hazırlanmış ve başka sitelerle ilgili. Yani geçmişte işlendiği iddia edilen suça bu andıç kılıf hazırlamaz. Milli Savunma Bakanı’nın imzası bulunan onay belgesi de hazırlamaz. Eğer bir yasal koruma sağlayabilseydi o belge sağlardı. Ancak sağlamıyor. Bizim söylemek istediğimiz internet sitelerini kurmak suç değil. Buna yanlış içeriklerin girilmesi suçtur. Site kurmak suçsa, Savunma Bakanı neden imzaladı?” dedi.





