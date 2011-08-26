'İnternet Andıcı'nda sıra İlker Başbuğ'da mı?

T24 - Aralarında Genelkurmay İkinci Başkanı Hasan Iğsız'ın da bulunduğu üst düzey komutanların tutuklandığı 'İnternet Andıcı' davası eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a uzanmak üzere.



Andıcı İlker Başbuğ’un 6 Nisan 2009’da onayladığı öne sürüldü. Radikal'in haberine göre; savcılar Başbuğ’u da ifadeye çağırabilir. Savcılar, Andıç belgesindeki ‘Sn.K.’a arz’ ifadesini sormuş, bazı şüpheliler “Genelkurmay Başkanı” diyerek Başbuğ’u işaret etmişti.



‘İnternet Andıcı’ olarak bilinen çalışmanın temelleri eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt zamanında atıldı. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçildiği 2007 Ağustos’undan sonra ‘Bilgi Destek Planı’ hazırlandı. İlker Başbuğ, görevi Büyükanıt’tan devraldıktan sonra ismini ‘Eylem Planı’ olarak değiştirdiği planı onayladı. Planın 2012 yılına kadar her yıl güncellenmesi de karara bağlandı.



İnternet Andıcı, ‘Eylem Planı’ çerçevesinde ortaya çıktı. Görev, Genelkurmay Bilgi Destek Dairesi’ne bakan Tümgeneral Mustafa Bakıcı tarafından emrindeki Şube Müdürü Albay Dursun Çiçek’e verildi. Çiçek’in hazırladığı andıç, Şubat 2009’da imzaya açıldı.



İlk imzayı Bakıcı attıktan sonra sırayla Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Mehmet Eröz, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu imzaları attı.



Çubuklu’nun imza tarihi 16 Şubat. 1 Nisan tarihinde Genelkurmay İkinci Başkanı Hasan Iğsız, ‘Sn.K.’a arz’ parafıyla imzayı koyuyor ve andıç Genelkurmay Başkanı’nın makamına gidiyor. İlker Başbuğ’un, 6 Nisan’da ‘olur’ vererek andıcı yürürlüğe soktuğu öne sürülüyor.





