İnternet Andıcı'nda 4 asker ifade verdi

T24 - İnternet Andıcı" soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan 19 şüpheliden 4'ü Savcı Zekeriya Öz'e ifade verdi. 2'si muvazzaf biri emekli asker, biri de sivil memur olan şüpheliler ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.



Nisan 2009 tarihini taşıyan andıcın, Genelkurmay Başkanlığı 1'inci Bilgi Destek Şube Müdürlüğü'nce hazırlandığı, dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Hasan Iğsız tarafından paraf edilerek, komutanlığa arz ettiği iddia edilmişti. Andıçta, kamuoyunu yönlendirmek maksadıyla kurulan internet sitelerinin yanı sıra, günlük takip edilmesi için fişlenen internet sitelerine de yer verilmiş, 430 internet sitesinin "bölücü, irticacı, aşırı sol, milliyetçi" şeklinde tek tek fişlendiği, 42 sitenin de psikolojik hareket amacıyla Genelkurmay tarafından kurdurulduğu iddia edilmişti. Aralarında 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu ve Ergenekon tutuklusu Albay Dursun Çiçek'in de bulunduğu 19 kişi şüpheliden bazıları mazeret bildirmiş, bazıları da rapor alarak mahkemeye göndermişti.



Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından ifadeye çağrılan 19 şüphelilerden Deniz Yarbay Altunay Şahin, Deniz Binbaşı Cem Şimşek, emekli Yarbay Recai Alkan ile sivil memur Mehmet Bülent Sarıkahya saat 11.00 sularında İstanbul Merkez Komutanlığı'na ait bir araçla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.



Şüphelilere, internet andıcı için talimatı kimden aldıkları ve Orgeneral Iğsız ile ne konuştuklarının soru olarak yöneltildiği bildirildi. Yarbay Şahin'in, 30 Ağustos tarihinde albay rütbesine terfi edeceği öğrenildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından saat 18.00 sıralarında serbest bırakıldı.





