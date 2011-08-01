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‘İnternet Andıcı’na 10 yıllık takip

İnternet Andıcı soruşturmasında emekli Orgeneral Hasan Iğsız ve Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu'nun...

01 Ağustos 2011 03:00

T24 - “İnternet Andıcı” soruşturmasında emekli Orgeneral Hasan Iğsız ve Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 sanığın son 10 yıllık telefon kayıtlarının incelemeye alındığı öğrenildi.

Karakutu zaman tünelinde aranıyor

Genelkurmay Başkanı ve üç kuvvet komutanının görevi bırakmalarında etkisi olduğu belirtilen “internet andıcı” soruşturması derinleştiriliyor.

Akşam gazetesinin haberine göre; Zekeriya Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanmasının ardından Ergenekon soruşturmasını üstlenen Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın talebi üzerine İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda emekli Org. Hasan Iğsız ve halen tutuklu olan Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 sanığın son 10 yıllık görüşme ve mesaj kayıtları incelemeye alındı.

Mahkeme kararında “11 sanığın 1 Ocak 2001'den günümüze kadar görüşme süreleriyle birlikte, arayan-aranan, mesaj gönderen, mesaj gönderdiği numaralar ve bu numaraların kütük bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla elde edilen bilgilerin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı aracılığıyla ilgili operatörlerden temin edilmesi” istendi. Sanıkların görüştüğü herkes mercek altına alınıyor.

Mahkeme milyonlarca telefon kaydını istemesine “Ergenekon Terör Örgütü”nün hiyerarşik bir yapıya ve katı bir disiplin içerisinde hücre yapılanması içerisinde olması, örgüt üyelerinin gizli görevli kullanma gibi tedbirlerle bu terör örgütünün yapısının deşifresi ile işlemiş oldukları suçun delilleriyle birlikte ortaya çıkartılmasının mümkün olmaması' gerekçesini gösterdi.

Mahkeme, tümü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen 22 sanıktan 11'inin telefonlarını inceleme kararı verdi.

Buna göre Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Org. l Hasan Iğsız'ın 4, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu'nun 3, Albay Ziya İlker Göktaş'ın 5, Albay Hulusi Gülbahar'ın 2, Albay Cemal Gökçeoğlu'nun 4, Yüzbaşı Murat Uslukılıç'ın 3, Binbaşı Cem Şimşek'in 4, Yarbay Altunay Şahin'in 6, Fatih Koca'nın 4, Emekli Yarbay Recai Alkan'ın 6, sivil memur Mehmet Bülent Sarıkahya'nın 4 cep telefonunun 10 yıllık dökümleri inceleniyor.


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