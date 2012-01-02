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İnternet Andıcı davasında İlker Başbuğ'a soruşturma açıldı!

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında ‘internet andıcı’ kapsamında...

02 Ocak 2012 02:00

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında ‘internet andıcı’ kapsamında soruşturma başlatıldı. 

ABD gerçek Rambo'nun peşinde

‘İnternet Andıcı’ davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Cuma günü görülen duruşmada ara karar vererek, davanın sanıkları beyanlarında ve bazı belgelerde adı geçen İlker Başbuğ hakkında gerekli işlemin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına karar verdi. Mahkemenin Başbuğ ile ilgili yazı bugün sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Yazının ulaşmasının ardından özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliği ‘İlker Başbuğ’ hakkında ‘internet andıcı’ kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturma Ergenekon savcısı Cihan Kansız tarafından yürütülüyor. 

Başbuğ’un önümüzdeki günlerde savcılık tarafından ifadeye çağrılması bekleniyor.

Aralarında generallerin de olduğu ‘İnternet Andıcı’ davasında birçok sanık davaya konu olan İnternet sitelerinin İlker Başbuğ’un onayı ile hazırlandığını belirtmişti.



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