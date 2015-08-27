İnternet alışverişlerinde 'geri al' ve 'değiştir' tuşu zorunluluğu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de 15 milyar liraya dayanan elektronik ticarette sözleşme ve siparişlerle ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınladı. Yönetmeliğe göre tüketici, hatalı verdiği sipariş için "geri al" ve "değiştir" seçeneğinin bulunması zorunlu olacak.

Düzenlemeyle ayrıca internetten yapılacak alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin korunması için firmalara "sırları saklama şartı" getirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hizmet sağlayıcı firmalar, elektronik ticaret kapsamında elde ettiği kişisel bilgilere, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek zorunda olacak. Satış yapan hizmet sağlayıcılar, elektronik ticaret işleminin yapıldığı ağ üzerinden doğrudan ulaşılabilecek şekilde ana sayfada "işlem rehberi" bulunacak. İşlem rehberinde alıcının siparişi vermeden önce veri girişindeki hatalarını açık ve anlaşılır bir şekilde belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi amacıyla özet sipariş formuyla 'geri al' ve 'değiştir' gibi teknik araçlar sunulacak

Hizmet sağlayıcı, elektronik ticarete başlamadan önce kendine ait elektronik ticaret ortamında e-posta adresini, tescilli marka adını, üye olduğu meslek odasını, ticaret ünvanını ve vergi numarasını bulundaracak. Firmalar, verilen siparişin onaylanması aşamasında vergi ve teslimat masrafları da dahil olmak üzere alıcının ödeyeceği toplam bedelin ve sözleşmenin diğer şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak. Firmaların mal veya hizmetin toplam bedelini içerecek bilgileri vermesi gerekecek.



Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, yaptığı işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu olacak. Şikayet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıya ait olacak. Şikayet başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet, bakanlığın internet sitesi veya il müdürlüklerine yazılı olarak yapılacak.