İnternet 16 yılda Türkiye'yi saramadı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye'nin bilgi teknolojilerinde dışa bağımlılığın artarak devam ettiğini, dünyayı saran internet ağının 16 yılda Türkiye'yi saramadığını savundu.



Elektrik Mühendisleri Odası tarafından (EMO) Türkiye'de ilk İnternet bağlantısının gerçekleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, ilk bağlantının gerçekleştirildiği 12 Nisan 1993 tarihi üzerinden geçen 16 yıllık sürede Türkiye'de internet aboneliğinin nüfusun yüzde 7'siyle sınırlı kaldığı ifade edildi.



Türkiye'nin 2001 yılında 41. sıradan giriş yaptığı Ağ Toplumuna Hazırlık Endeksi'nde 2008 yılında 61. sıraya düştüğü belirtilen açıklamada, söz konusu düşüşte kamu altyapı gelişimi ve kullanımında yaşanan gerilemenin etkili olduğu öne sürüldü.



Açıklamada, "Dünya Ekonomik Forumu'nun Ağ Toplumuna Hazırlık Endeksinde gelişmiş ülkeler dışında kalan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri içerisine alınan Türkiye, 2008 yılında bir önceki yıl bulunduğu 55. sıradaki konumunu korumayarak 61. sıraya düştü. Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri 2001 yılında endekste ortalama 37. sıraya sahip olurken, Türkiye 41. sıra ile kendi grup ortalamanın gerisindedir. 2008 yılına gelindiğinde ise aradaki fark kapatılamamıştır. Orta Doğu ülkeleri 2001 yılında ortalama 54.5'inci sıradan endekse dahil olup, 2008'de 47. sıraya kadar yükselirlerken; Türkiye Orta Doğu ülkelerinin ortalamasının da gerisinde kalmıştır" bilgilerine yer verildi.



Bilgi ve iletişim teknolojileri açısından Türkiye'nin yaşadığı gerilemenin kaynaklarına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının gelişimi ve yaygınlaşmasını gösteren sıralamada; Türkiye 2008 yılında 60'dan 62'ye düşmüştür. Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin yasal çerçeve açısından 44'den 56'ya dramatik bir düşüş gösteren Türkiye, bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının (yenilikçilik, teknoloji ihracı, ileri teknoloji kullanımı, bu alanda kullanılan sermaye miktarı gibi) gelişiminde ise 51'den 66'ya gerilemiştir.



E-devlet stratejisinin çokça konuşulduğu Türkiye bu alandaki gelişimde ise 65. sıradan 87'ye kadar gerilemiş bulunuyor. E-devlet projeleri ancak çoğulcu ve demokratik ortamlarda verimli sonuçlar verebilir. İktidarların bu projeleri gözetim ve otorite aracı olarak kullanmasının önüne geçilmediği ve ilgili DKÖ'ler tarafından denetlenmesinin sağlanmadığı sürece, bu projelerin yurttaş odaklı, kamu yararı doğrultusunda ve verimli kullanılması sağlanamaz.



Ak Parti Hükümetinin iktidarda olduğu dönem içerisinde çok sayıda ucuz ürün satışı yapan teknoloji mağazası açılışları izdihamlar ve kuyruklarla haber olurken; bilgi teknolojilerinde dışa bağımlılık artarak devam etmiş; telekomünikasyon sektörü özelleştirme ve yabancı sermayeye yapılan satışlar sonucunda Türkiye için itici güç olmaktan uzaklaşmıştır. Bu alanda en hızlı ve kolay gelişim sağlanabilecek yazılım sektöründe dahi kamunun özgür yazılım kullanması için bir perspektif dahi oluşturulamamıştır. Kağıt üzerinde kalan yapılanma ve temenni düzeyindeki hedeflerin ötesine geçilerek, bu alanda ciddi bir atılım sağlayacak adımlar atılmalıdır."

