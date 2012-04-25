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Dünya

International Herald Tribune'de Gül'lü soykırım ilanı

Amerika’daki Ermeni lobileri soykırım iddialarının 97’nci yıldönümü nedeniyle International Herald Tribune gazetesine, üzerinde Gül fotoğrafı olan bir ilan verdi

25 Nisan 2012 08:28

Amerika’daki Ermeni lobileri soykırım iddialarının 97’nci yıldönümü nedeniyle New York Times’ın uluslararası edisyonu International Herald Tribune gazetesine, üzerinde Gül fotoğrafı olan bir ilan verdi.

Milliyet'te yayınlanan habere göre, ilanda “Bir gün bir Türk lider, Anadolu topraklarında işlenen günahları kabul ederek ulusal itibara daha iyi hizmet ettiğini görecek kadar iyi bir devlet adamı olacak. Belki bu lider Cumhurbaşkanı Gül’dür” yazılıydı


İlanda Economist dergisinde yayımlanan bir makaleden “Bir gün bir Türk lider, Anadolu topraklarında işlenen günahları kabul ederek ulusal itibara daha iyi hizmet ettiğini görecek kadar iyi bir devlet adamı olacak” sözleri alıntılandı. Alıntının  altına da “Belki o lider Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olur” yazıldı. İlanın parasını Ermeni iş adamı Rafi Manoukian ödedi.

 

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