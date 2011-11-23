Inter'i elimizden kaçırdık!

T24 - Trabzonspor evinde ağırladığı Inter'e adeta futbol dersi verdi ancak 1-1 berabere kalmaktan kurtulamadı. Bordo-mavililer bu sonuçla birlikte bir üst tura biraz daha yaklaştı.



Bordo-mavili ekibin oldukça üstün oynadığı maçta ilk gol 18. dakikada Alvarez'den geldi. Mücadelede dakikalar 23'ü gösterdiğinde ise Halil Altıntop sahneye çıktı ve biraz da şansının yardımıyla nefis bir gol attı: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki taraf da 1 puana razı oldu.



Lille'in CSKA Moskova'yı 2-0 yendiği gecede Trabzonspor, bu sonucun ardından B Grubu'nda puanını 6'ya yükselterek bir üst tura çıkma şansını korudu. 10 puana ulaşan Inter ise grubu lider tamamlamayı garantiledi.



Trabzonspor gruptaki son maçını 7 Aralık Çarşamba günü saat 21:45'te deplasmanda Lille'le yapacak.





