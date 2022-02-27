Rus basını: Ukrayna heyeti, Rusya'yla Belarus'ta müzakereyi kabul etti

Interfax haber ajansı, Ukrayna heyetinin Rusya’yla müzakere için Belarus’un Gomel şehrine gideceğini aktardı.

Ajans, Ukrayna lideri Zelenski ile Belarus lideri Lukaşenko arasındaki telefon konuşmasından sonra bu kararın alındığını aktardı.

Sputnik ise Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy "Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor" sözlerini aktardı.

Zelenski, Belarus'u kabul etmediklerini açıklamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, müzakereye açık olduklarını ancak Belarus'u kabul etmediklerini söylemişti.

Zelenski, Varşova, İstanbul, Budapeşte ve Bakü'yü olası müzakere şehirleri olarak açıklamıştı.

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