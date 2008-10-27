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Spor

Inter şaşırttı!..

Serie A'da 8. hafta mücadelesinde lider Inter evinde, Genoa ile 0-0 berabere kaldı.

27 Ekim 2008 02:00


Serie A'da 8. hafta mücadelesinde lider Inter evinde, Genoa ile 0-0 berabere kaldı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda Inter baskısı geçen karşılaşmada Genoa savunması Inter'in yıldız ayaklarına gol fırsatı vermedi ve Milano deplasmanından 1 puanı çıkarttı. Genoa'da Ivan Juric 60. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Inter'in yıldız oyuncusu Maicon'un şutu direkten döndü.

Bu sezon evinde oynadığı üç maçı da kazanan Inter bu sonuçla iç sahadaki ilk puanlarını kaybederken, 17 puanla liderliğini sürdürdü. Genoa ise puanını 13'e çıkarttı.

İtalya Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta 0-1 Milan
Cagliari 2-0 Chievo
Lazio 0-1 Napoli
Reggina 2-0 Lecce
Sampdoria 2-0 Bologna
Udinese 3-1 Roma




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