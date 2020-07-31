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Spor

Inter, Lionel Messi için kesenin ağzını açtı

31 Temmuz 2020 17:48

İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesi, Inter'in Lionel Messi hayalini gerçekleştirmek adına astronomik bir yıllık maaşı ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Gazete, Barcelona Kulübü ile kontratı gelecek sezon sonu sona erecek olan Messi için Inter'in yıldız oyuncuyu ikna etmek adına tüm fedakarlığı yapacağını belirtti.

Haberde Serie A kulübünün Messi için teklif edeceği maaş tutarının dört yıl için 260 milyon Euro olduğu yer aldı. Bu ücret İtalya liginin en çok kazanan futbolcusu Ronaldo'nun gelirinden de fazla.

 

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