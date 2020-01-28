Inter'den sudan ucuz Eriksen transferi

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'da forma giyen yıldız orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Danimarkalı futbolcuyla 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 4,5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi. Mavi-siyahlı kulüp, transferi Eriksen'in Milano kentinin dünyaca ünlü La Scala Operası'nda çekilmiş fotoğraflarıyla duyurdu.

Eriksen'in 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Tottenham Hotspur'dayken 23 numaralı formayı giyen Eriksen'in 24'ü tercih etmesinin kariyerinde yeni bir adıma geçiş olarak yorumlamasından kaynaklandığı basına yansıdı.

Eriksen, transferinin duyurulmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum. Çok heyecanlıyım. Inter'in yeni oyuncusu olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Tottenham'da bir süredir forma bulamayan yıldız futbolcunun Transfermarkt değeri 90 milyon Euro olarak belirtiliyor.