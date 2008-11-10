Intel'in Moorestown platformu ile ceplere özgürlük

İşlemci devi Intel, Tayvan' da düzenlemiş olduğu Intel Geliştiricileri Forumu'nda (IDF) Moorestown System-on-Chip (SoC) platformuyla ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verdi. PDA ve cep telefonları için üretilen Atom işlemcilerinin yerini Moorestown alacak. Moorestown sistemi gücünü Lincroft kod adlı hibrid bir yongadan alacak. Bu yonganın içinde 45nm işlemci, grafik birimi, bellek denetleyicisi ve video kodlayıcısı yer alıyor.



Bir diğer Langwell kod adlı Giriş/çıkış yongası ise 3G, WiMax, WiFi, GPS, Bluetooth ve mobil TV gibi kablosuz ağ, depolama ve görüntüleme bileşenlerini bir araya getirecek. Intel' in hesaplarına göre bu yongalardan oluşan Moorestown, Atom işlemcili sistemlerin tükettiği enerjiden 10 kat daha az enerji harcayacak.



Intel, Moorestown tabanlı bu ilk cep telefonu prototipinin çıkış tarihinin en geç 2010 olarak lanse ediyor.