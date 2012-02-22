İnsülin bağımlılığı tarihe mi karışıyor?

T24 - Şeker hastaları için umut verici bir çalışmanın startı verildi. AB'nin de desteklediği ortak araştırma projesiyle, "tip 1" diabet hastalarının insülin bağımlılığına son verilmesi hedefleniyor. Proje için Alman üniversiteleri ile İstanbul Üniversitesi anlaşma imzaladı.

Sağlıklı bir insanın pankreası, vücuttaki şeker miktarını ölçüp insülin salgılarken şeker hastalarında pankreas bu görevini yapamadığı için dışarıdan müdahale ile insülin vermek gerekiyor.

Özellikle çocuk hastalar dikkate alındığında; her gün kan alınıp şeker ölçülmesi ve insülin miktarı tespit edilip deri altına zerkedilmesi, üstelik bunun ömür boyu sürmesi, şeker hastalığının zorluğunu anlatmaya yetiyor.

Bu hastalıkla mücadelede yeni bir işbirliği süreci başlıyor.

Bilimsel araştırma Almanya'dan Giessen, Marburg Üniversiteleri ve Max Planck Enstitüsü, Türkiye'den de İstanbul Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin katılımıyla yapılıyor. İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü'nden bilim heyeti çalışmalara destek veriyor.

Bu araştırmada insanların kendi hücresinden insülin üreten bir hücre meydana getirilip hastaya verilecek. Böylece, pankreas yeniden görevini yapar hale getirilecek.

Bu çalışmanın başarıyla sonuçlanması, tip 1 diabet hastalarını insüline bağlı olmaktan kurtaracak.