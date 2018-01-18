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Bilim / Teknoloji

Instagram'dan stalkerlara kötü haber; artık bildirim gidecek!

Instagram ses getirecek bir özelliğini devreye sokmaya hazırlanıyor

18 Ocak 2018 20:08

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, çok konuşulacak bir özelliğe hazırlanıyor.

Henüz test aşamasında olan bu özellikle bir kullanıcının hikayesinden alınan ekran görüntüsü karşı tarafa bildirim olarak gidecek.

Özel mesajlarda olan bu özellik, hikâyeler için geçerli değildi ancak öyle görünüyor ki Instagram hikayesinin ekran görüntüsü alınan kullanıcıları bu konuda uyaracak.
Test aşamasındaki özellikte şimdilik alınan ilk ekran görüntüsünde kullanıcıya bildirim gitmiyor.

Ancak, ekran görüntüsü alan kullanıcıyı 'bir kez daha ekran görüntüsü alırsa" karşı tarafı bilgilendireceği konusunda uyarıyor.

Öte yandan test edilen bir diğer özellik ise 'Type'. Bu özellik ile, artık Instagram'da hikaye paylaşırken bir arka plan seçip yazı yazabiliyoruz.

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