Instagram'dan iOS 7 güncellemesi

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 7 için tasarımını güncelledi. Dün gece sunulan 4.2 versiyonu, iOS 7'nin çizgilerine çok yakın olmasıyla dikkat çekiyor.

Apple iOS 7 mobil işletim sisteminin sunulmasından 5 gün sonra yayımlanan 4.2 sürümü, paylaştığınız fotoğraf ve videoların boyutunu büyüttü. Görüntüler bundan sonra iPhone ve iPad'inizde ekranın kenarlarına değecek şekilde belirecek.

'Keşfet' ve 'Yeni aktiviteler' gibi başlıklar altında tasarımı sadeleştiren Instagram, daha az çizgiyle daha fazla geniş alan sunmayı amaçladı.