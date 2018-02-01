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Bilim / Teknoloji

Instagram'a gönderi zamanlama özelliği geliyor!

Instagram, Twitter'ın Tweetdeck servisinde yaptığına benzer bir uygulamayı devreye sokuyor

01 Şubat 2018 21:47

Sosyal medya platfomu Instagram, işletmelerin gönderilerini zamanlamasına olanak sağlayacağını duyurdu. Reklamların dahil olmayacağı gönderi zamanlama özelliği, Instagram’a dahil edilmeyecek. Uygulama yerine Instagram API’si üzerinde değişiklikler yapılacak.

İlk olarak yalnızca işletme hesaplarının kullanabileceği gönderi zamanlama özelliğinin, 2019’dan sonra bireysel hesapların kullanımına açılacağı belirtildi.

Hootsuite CEO’su Ryan Holmes, gönderilerin zamanlanabilir hale gelmesinin, 16 milyondan fazla müşterilerinin ana taleplerinden birisi olduğunu belirtirken, yeni API ile birlikte onlarca farklı Instagram hesabının sosyal medya yöneticileri tarafından kolay ve güvenli bir şekilde kontrol edilebileceğini dile getiriyor.

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Instagramsosyal medyagönderi zamanlamatwitter

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