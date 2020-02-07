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Bilim / Teknoloji

Instagram yeni özelliğini devreye sokuyor, takipçi sayısı düşebilir

07 Şubat 2020 14:17

Instagram’da artık takip listenize baktığınızda “En Az Etkileşimde Bulundukların” ve “Akışta En Çok Gösterilenler” olmak üzere iki farklı kategori görülecek.

Takipten çıkmayı düşündüğünüz hesapların neredeyse tamamı “En Az Etkileşimde Bulundukların” kategorisinde yer alıyor. Akışta en çok gösterilenler kategorisinde ise Instagram'da gönderilerini ve hikayelerini en çok gördüğünüz hesaplar yer alıyor.

Güncellemeyle takip ettiklerinizi “En Eski” veya “En Yeni” olarak sıralayabiliyorsunuz. Bu özellikler uzun süre önce bazı kullanıcılara sunulmuş olsa da, herkese ulaşması zaman aldı.

 

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