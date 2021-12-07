Instagram, uygulamada fazla vakit geçirenlere "ara vermelerini" önerecek

Instagram, kullanıcılara platformda belli bir sürenin üstünde zaman geçirdiklerinde “ara vermeleri” için uyaran bir güncelleme çıkarıyor.

Meta çatı şirketi altındaki Instagram, kullanıcıların uygulamada fazla vakit geçirmesinin önüne geçmek için öneride bulunmaya hazırlanıyor.

Yeni güncellemeyle, kullanıcılar belirledikleri bir sürenin üzerine çıktıklarında önlerine düşecek bildirimle “biraz ara vermeleri” konusunda uyarılacak.

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Instagram yönetimi Adam Mosseri’nin bu hafta sosyal medyada çocukların güvenliği üzerine ABD Senatosu’nde düzenlenecek alt komite toplantısına katılması bekleniyor. Platform, Facebook’un eski çalışanı Frances Haugen’in sızdırdığı belgelerden sonra, uygulamanın çocukların ruh sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin bir raporu görmezden gelmekle suçlanmıştı.