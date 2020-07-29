Instagram, Madonna'nın Koronavirüs'le ilgili komplo teorisi içeren paylaşımını sansürledi

Şarkıcı Madonna'nın Instagram hesabı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle bayraklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 15 milyon takipçisine Koronavirüs hakkında komplo teorisi paylaşan Madonna'nın Instagram hesabına uyarı getirildi.

Madonna, paylaştığı bir videonun altına Covid-19 aşının aylar önce bulunduğunu ancak "İnsanları korkunun kontrol etmeye başlaması, zenginin daha zengin fakirin daha fakir olması için kamuoyundan gizlendiğini" iddia etti. Şarkıcının paylaştığı videoda ise Texas'tan Dr. Stella Immanuel, hidroksiklorokin kullanarak 350 Koronavirüs hastasını tedavi ettiğini söyledi.

Instagram videoyu sansürledi ve üzerine "Yanlış bilgi" yazdı. Paylaşımın üzerine tıklanan bir linkle kullanıcılar Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışların olduğu bir sayfaya yönlendirildi.

Madonna, Koronavirüs aşısının daha önce bulunduğu iddialarını paylaşırken geçen günlerde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Madonna'nın Avrupa Birliği'nin aşı çalışmalarına 1 milyon dolar bağışladığını duyurmuştu.