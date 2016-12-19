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Bilim / Teknoloji

Instagram kullanıcı sayısıyla rekor kırdı!

Instagram, yeni eklenen hikayeler özelliği ile sosyal medyada lider oldu

19 Aralık 2016 21:35

Snapchat'i ne kadar istese de satın alamayan Facebook, Instagram'a eklediği ''Instagram Hikayeler'' özelliği ile Snapchat'in en ciddi rakibi haline geldi. Bu rekabetten fayda sağlayan taraf Instagram oldu. Facebook, yaptığı açıklama ile birlikte Instagram’ın 600 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Son altı ay içerisinde 100 milyon kullanıcının da Instagram’a katıldığının ifade eden Facebook, sahibi olduğu sosyal medya platformunun son hız büyümeye devam ettiği vurguladı.

Aktif kullanıcı sayısını oldukça arttıran Instagram, rekabeti arttıracak yeni özelliklerini ilerleyen zaman içinde kullanıcılarına sunacağı tahmin ediliyor.

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