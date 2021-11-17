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Bilim / Teknoloji

Instagram, kimlik doğrulama için 'selfie video' özelliği getiriyor

Şirket videonun sadece şüphelenilen durumlarda isteneceğini belirtti

17 Kasım 2021 16:05

Sosyal medya platformu Instagram, kullancılarından 'video selfie' talep ediyor. Şirkete göre video selfie yöntemi, sahte hesapların faaliyet göstermesine engel olabilir.
 
Sosyal medya danışmanı Matt Navara, Twitter adresinden paylaştığı bir gönderide, Instagram’ın bazı kullanıcılarından kimliklerini doğrulamaları için yüzlerinin birçok açıdan gösteren video selfie çekmelerini talep ettiği ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Instagram ise verdiği yanıtta şirketin böyle bir doğrulama yöntemi kullanmadığını yineledi ve sadece şüphelenilen durumlarda isteneceğini belirtti.

Instagram'ın spam içerikli mesajlar atan, insanları taciz eden, beğeni veya takipçi sayılarını yapay olarak artırmak için kullanılan bot hesaplarını engellemek için uzun süredir yeni yöntemler aradığı biliniyor. Instagram, getirmeyi planladığı bu sistemle birlikte insan olmayan hesapların önüne geçmeye çalışacak. XDA Developers'a göre şirket, video selfie özelliğini geçen yıl test etmeye başladı ancak teknik sorunlarla karşılaştı.

30 gün içinde silinecek

Başka bir Twitter kullanıcısı Bettina Makalintal ise yaptığı paylaşımda, Instagram'ın kendisinden yüzünün birçok farklı açıdan göstermesini istediği ekran görüntüsünü yayınladı.

Instagram'a göre, kullanıcıların gönderdiği selfie videosunun yüz tanıma veya biyometrik veri toplama amacıyla kullanmayacak. Bununla birlikte selfieler Instagram’da hiçbir şekilde görünür olmayacak ve 30 gün içinde tamamen silinecek.

Instagram'ın hayata geçireceği yeni özellik ise önümüzdeki süreçte yine çok konuşulacak gibi görünüyor.

 
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