Instagram kesintilerle ilgili kullanıcılara uyarıda bulunacak

Son zamanlarda çeşitli kesintilerin meydana geldiği sosyal medya uygulaması Instagram, bundan sonra kesinti ve teknik sorun durumlarına kullanıcılarına uyarıda bulunacak.

Instagram’dan yapılan açıklamada “Bugün insanlara Instagram hakkında bilgi vermeye yardımcı olacak iki yeni özellik duyuruyoruz. Kullanıcılar kesintiler ve hesaplarının durumuna ilişkin doğrudan uygulamadan bilgi alabilecek” denildi.

ABD’de deneme sürecine başlanılan güncellemelerden birinde kullanıcılar, teknik sıkıntıları ve ne kadar süreceğini öğrenebilecek. Diğerinde de kullanıcılar kendi hesaplarının kapatılma riski taşıdığına ilişkin önden uyarı alacak.

Facebook ve bağlı olduğu Instagram, 4 Ekim’de son zamanların en uzun süren 7 saatlik kesintisini yaşamıştı. Instagram bu hafta başında da kısa süren bir kesinti yaşadı.