Instagram fenomeni Dan Bilzerian tutuklandı

Los Angeles Polis Departmanı'ndan L.A Weekly'ye yapılan açıklamada 34 yaşındaki Dan Bilzerian'ın gece kulübünde bir kadını tekmelediği için gözaltına alındığı belirtildi.

Olayda şikayetçi tarafından model Vanessa Castano olduğu öğrenildi. Bilzerian'ın bir doğum günü kutlaması sırasında bu eylemi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Bilzerian için kefalet tutarı belirlenmediği ve henüz mahkeme tarihi de verilmediği öğrenildi. Bilzerian daha önce de bir modeli çatıdan fırlatarak yüzme havuzuna atmıştı ve genç kadını sakatlamıştı.