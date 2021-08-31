Instagram'dan "doğum günü" zorunluluğu

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların doğum günlerini paylaşmalarını zorunlu hale getiriyor.

Instagram, bu uygulamayı 2019’un sonlarından beri kullanıyordu ancak zorunlu değildi. Açıklamalara göre bu karar, genç kullanıcıların daha güvenli ve özel bir deneyim yaşamasını sağlamak için verildi.

Facebook’ta başkan yardımcılığı yapan Pavni Diwanji'nin açıklamalarına göre doğum gününü paylaşmayan kullanıcıların Instagram’a ulaşımı engellenecek. Ayrıca, henüz doğum gününü girmemiş olan kullanıcılara yapması gerekenler hakkında bildirim gönderilecek.

Diwanji'ye göre doğum günü bilgisi genç kullanıcıların korunmasını sağlayacak. Ayrıca bilgi, yaşlara göre reklam gösterilmesinde ve yaş sınırı olan gönderilerin görüntülenmesinde işe yarayacak.



Donanımhaber'in aktardığına göre, şirket, doğum günü konusunda yalan söyleme ihtimali olanlar için de bir yol geliştirdi. Açıklamalara göre bir yapay zekâ sistemi gönderileri inceleyerek kullanıcıların doğum günü hakkında yalan söyleyip söylemediğini tahmin edebilecek.

Diwanji bununla ilgili, “Gelecekte teknolojimiz, belirttiğiniz yaşta olmadığınızı anlayabilecek ve sizi yaşınızı doğrulamanızı sağlayacak olan seçenekleri içeren bir menüye yönlendirecek” ifadelerini kullandı.