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Magazin

Instagram, Bella Hadid’den özür diledi

13 Temmuz 2020 19:26

Babasının pasaportundan bir sayfa paylaşan model Bella Hadid'in fotoğrafını kaldıran Instagram, olayın bir yanlışlık sonucu gerçekleştiğini belirterek modelden özür diledi.

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Bella Hadidinstagramfilistin
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