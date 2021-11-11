Instagram ‘ara verme’ özelliğini test ediyor

T24 Yaşam

Bir süredir içerik üreticilere özel ‘abonelik’ özelliğini test eden Instagram, şimdi de yeni ‘ara verme’ özelliğini test ediyor. Platformda testler yürütmeyi sevdiklerini dile getiren Instagram yönetiminden Adam Mosseri, bu testler sonucunda yeni bilgiler edindiklerini de aktardı.

Adam Mosseri'nin anlattıklarına göre test edilen ‘ara verme’ özelliği, belirlediğiniz bir süre içinde Instagram'a ara vermeniz gerektiğini hatırlatacak.

Ara verme özelliğinde 10 dakika ila 30 dakika arasında hatırlatıcılar kullanabiliyorsunuz. Söz konusu hatırlatıcı; kullanıcılara Instagram'ı kapatması yönünde uyarırken, bu süreçte “derin nefesler almasını", "düşüncelerini yazmasını", "en sevdiği şarkıyı dinlemesini" ve "yapılacaklar listesinden bir şeyi tamamlamasını" öneriyor. Özelliğin başarılı olması durumunda gelecek aylarda tüm kullanıcılara kademeli olarak açılması bekleniyor.