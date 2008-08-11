Insignia teknolojisi...

Kral öldü yaşasın yeni kral. Opel işte bugünlerde bu felsefeyi benimsemiş durumda. Bugüne kadar elde ettiği başarılı satış rakamları ve başarılarla firmanın yüzünü güldüren Vectra artık yerini Insignia modeline bırakıyor.

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British Motor Show’da dünya tanıtımı yapılan yeni model, orta sınıfta artık Opel’in temsilcisi olacak. Tasarımıyla yerini aldığı modelden bir hayli farklı görünen yeni Opel, sadece tasarımıyla değil aynı zamanda sahip olduğu teknolojilerle de kendisinden söz ettirecek gibi.













Sınıfında ilk defa sunulacak teknolojik yeniliklerle Insignia üst sınıfı bile kendisine rakip olarak görebilir. Türk tüketicisinin ilk olarak Ekim ayında düzenlenecek olan İstanbul Auto Show’da tanışacağı Insignia’nın fuarla birlikte ön siparişleri de alınmaya başlanacak.



2009’un ilk aylarında ise model sahiplerine teslim edilecek. Henüz satış fiyatlarının kesinleşmediği model, gelen bilgilere göre sınıfının ortalamaları içinde rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olacak.





Yıllık 5.000 adetlik satış hedefinin konulduğu modelin kısa sürede bu hedefi gerçekleştirmesi bekleniyor. Essentia, Edition, Sport ve Cosmo isimli dört farklı donanım paketiyle satışa sunulacak olan Insignia’da sunulacak olan motorların hepsi Euro 5 normlarını karşılıyor.



Kullanılan 7 motor seçeneğinin 4 tanesi 115-260 HP arasında değişen benzinli üniteler olacakken, kalan 3 motoru güçleri 110, 130 ve 160 HP arasında değişen dizeller oluşturuyor. Ancak önümüzdeki aylarda aracın motor yelpazesine eklenecek olan diğer motorlarla çeşitlilik artacak.













Görünümüyle birlikte, en önemli puanları toplayan teknolojik yeniliklerin başında ise Opel Eye isimli trafik işareti tespiti ve şerit değiştirme uyarı sistemi geliyor. Gösterge tablosunda yolla ilgili bilgilerin sorunsuzca takip edildiği araçta, sürüşe duyarlı ön farlar, gelişmiş multimedya sistemleri, IDS+ yol tutuş sistemi gibi eklentiler de kullanıcıların hizmetinde olacak.

Ayrıca daha sonra araçta bir de 4x4 çekiş sisteminin bulunacağı gelen haberler arasında. Calibra modelinden beri ilk kez sunulacak olan bu Haldex aktarma sistemi sayesinde, Insignia’nın sınıfında lider yol tutuş özellikleri sergilemesi bekleniyor.



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