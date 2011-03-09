-İNSANSIZ HAVA ARACI SALDIRISINDA 11 ÖLÜ İSLAMABAD (A.A) - 09.03.2011 - Amerikan insansız hava aracının Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde düzenlediği saldırıda 11 kişi öldü. Pakistan televizyonlarının haberine göre, Amerikan insansız hava aracı tarafından Güney Vezirisitan'ın Landidog köyünde Taliban militanlarınca kullanılan bir eve dün gece yapılan saldırıda en az 11 kişi öldü. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın göreve başladığı tarihten sonra Amerikan'ın Pakistan topraklarında düzenlediği saldırılarda önemli artış oldu. ABD'nin son iki yılında Pakistan'da düzenlediği saldırılarında şimdiye kadar 1700'den fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor. Bu saldırılar, Pakistan kamuoyunda Amerikan aleyhtarı tepkilere ve öfkenin büyümesine neden oluyor.