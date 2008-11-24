İnsansız uçaklar cebe girecek!

İnsansız uçakları uzun bir süredir çeşitli görevlerde kullanan Amerikan Ordusu, araçların casusluk ve gözleme yeteneklerini artırma peşinde. NTVMSNBC'nin haberine göre Amerikan Ordusu mühendisleri, riskli görevleri insan hayatını tehlikeye atmadan gerçekleştirebilecek “MAV”lar (Micro Aerial Vehicles / Mikro Hava Taşıtları) tasarladı.



Irak ve Afganistan’da kullanılan UAV (Unmanned Aerial Vehicle / İnsansız Hava Taşıtları) adı verilen sinyal karıştırıcı ve istihbarat toplayıcı cihazların minyatürize edilme eforu olarak tanımlanan projede amaç, 2015 yılına kadar kuş boyutunda üretilmiş robotlar elde etmek. Projenin bir sonraki hedefi ise 2030 yılında böcek boyutunda geliştirilmiş casus robotlar geliştirmek.



Özellikle savaş alanlarında düşman hakkında güvenilir bilgi toplamak için kullanılmak üzere tasarlanan robotların uzaktan kumandayla kontrol edilebilir yapıda olmaları öngörülüyor.



Washington’da bulunan Savunma İstihbaratı Merkezi’nde görevli Philip Coyle’un ifadesiyle işe yarar bilgiyi elde etmek için kamera, mikrofon ve sinyal bozucu gibi teknik donanımı aynı anda taşıyabilen hava aletlerine ihtiyaç duyuluyor.



“Eğer bal arısı boyutlarında bir robottan günümüz teknolojisiyle üretilmiş bu techizatı taşımasını isterseniz, havalandığını göremezsiniz” şeklinde konuşan Coyle, aynı zamanda bu tip bir cihazın dikkat çekmemesi gerektiğini de ifade ediyor.



Üretilecek robotun bu sebepten kanat çırpma hareketi gibi dışardan bakıldığında “kuş” ya da “arı” gibi görülmesine neden olan bir “yalancı kanat” ile donatılması gerektiğini de ifade eden Coyle, tasarlanan robotların bu sebeple sanılandan çok daha komplike olduğunu ifade ediyor.