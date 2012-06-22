'İnsansız uçakla saldırı savaş suçu'

BM İnsan Hakları Komisyonu, ABD'nin insansız uçaklarla düzenlediği saldırılarının uluslararası hukuku ve insan haklarını tehdit ettiğini açıkladı. Konsey, "ABD'nin insansız uçaklarla düzenlediği saldırılar savaş suçu teşkil edebilir" uyarısında da bulundu.



BM İnsan Hakları Komisyonu, ABD Başkanı Barack Obama'nın savunduğu insansız uçak saldırılarına sert eleştiride bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi, 2002'den beri süren saldırılarda çoğunluğu sivil 4 bin kişinin öldürüldüğünü ve Obama yönetiminin konuyu derhal araştırması gerektiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyi özel raportörü Christof Heyns, bu saldırıların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana uygulanan uluslararası hukuku ve insan haklarını tehdit ettiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde konuşan Heyns, "Obama'nın emriyle Pakistan ve Yemen'de CIA tarafından yürütülen insansız uçak saldırıları, diğer devletlere de uluslararası hukuku çiğnemesi konusunda kötü örnek teşkil ediyor" dedi.



'ABD araştırmazsa biz araştırırız'



ABD'ye söz konusu saldırıları araştırması çağrısı yapan Konsey, bu konuda gerekli adımların atılmaması halinde BM'nin araştırma yapacağı uyarısında bulundu.

Obama yönetimi ise, militanları hedef alan insansız uçak kullanımının, hukuka ve ahlaka uygun olduğu ve 11 Eylül saldırılarına meşru bir cevap niteliği taşıdığını savunuyor.



4 bin insan öldürüldü



2002'den bu yana Pakistan, Yemen ve Somali'de düzenlenen insansız hava saldırılarında, çoğunluğu sivillerden oluşan en az 4 bin kişi hayatını kaybetti.