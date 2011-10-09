-İnsansız uçak programına virüs girdi WASHINGTON (A.A) - 08.10.2011 - Amerikan ordusunun Irak ve Afganistan gibi ülkelerde kullandığı Predator ve Reaper tipi insansız hava araçlarının komuta edilmesini sağlayan bilgisayar sistemine virüs girdiği bildirildi. Virüs, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının kullandığı sistemde klavye hamlelerini yakaladı. Nevada'daki Creech Hava Üssü'nde bulunan sisteme giren bir spyware (casus yazılım) virüsün bilgisayarlardan kaldırılmasını engelledi. Virüsün bir siber saldırı olup olmadığı ya da sisteme yanlışlıkla girip girmediği bilinmiyor. ABD Hava Kuvvetleri bir açıklama yaparak, bilgisayar ağlarına karşı bir tehdit konusunda bilgi verilmeyeceğini çünkü konuyu tartışmanın sistemlerine saldırmayı hedefleyenlerin planları için ayrıntı verebileceğini kaydetti.