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Dünya

İNSANSIZ UÇAK LİBYA'YI BOMBALADI WASHINGTON (A.A)

23 Nisan 2011 19:21

-İNSANSIZ UÇAK LİBYA'YI BOMBALADI WASHINGTON (A.A) - 23.04.2011 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ilk kez insansız bir uçakla Libya'yı bombaladığını duyurdu. Pentagon sözcüsü, bir Predator uçağının öğleden sonra Libya'yı bombaladığını belirtti, ayrıntılı bilgi vermedi. ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçleri hedef almak için bu uçakları kullanmaya başlayacaklarını açıklamış, insansız uçakların Kaddafi güçlerine karşı daha kesin saldırılar düzenlenmesini sağlayacağını söylemişti. Libya'daki ''insani durum'' nedeniyle silahlı insansız uçakları kullanma kararı aldıklarını vurgulayan Gates, bu uçakların özellikle sivil kayıpları engellemek için diğer uçakların sağlayamayacağı desteği verebileceğini kaydetmişti.

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