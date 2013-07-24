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Bilim / Teknoloji

İnsansız taksi 2017'de yollarda olacak

Türkiye’de ilk insansız taksiyi geliştiren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü üç yıl sonra bu araçları çalıştırmayı hedefliyor

24 Temmuz 2013 08:37

Dünyada henüz emekleme aşamasında olan insansız ulaşım teknolojilerinde söz sahibi olmak isteyen Türkiye’de, ilk insansız taksi projesini geliştirmek üzere proje hazırlayan İzmir Yüksek  Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan  Ar-Ge desteği talebinde bulundu.
Üniversite, desteğin sağlanması  halinde 3 yıl sonra kampüs içinde normal trafik akışı içinde insansız taksileri çalıştırmayı hedefliyor.
İYTE’de Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün  önerisiyle başlatılan proje, Bilgisayar, Elektronik ve Makine Mühendisliği  bölümleri ve kampüs alanı içindeki İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki  firmaların katkısıyla genişletildi. Araçların yapımı için TOFAŞ, aküleri için İnci Akü, motorları için  TEPAŞ, yazılım ve sistem donanımları için Siskon, Teknokom ve Kentkart gibi  firmaların da projeye dahil olmasıyla ortaya çıkan “Türkiye’nin İlk İnsansız  Hızlı Ulaşım Projesi” için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,  Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün Ar-Ge destek programına başvuru yapıldı.
3 yıllık, 10 milyon lira bütçeli projenin onaylanması halinde 2017’de Türkiye’nin ilk insansız taksilerinin kullanılması öngörülüyor.

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