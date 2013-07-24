İnsansız taksi 2017'de yollarda olacak

Dünyada henüz emekleme aşamasında olan insansız ulaşım teknolojilerinde söz sahibi olmak isteyen Türkiye’de, ilk insansız taksi projesini geliştirmek üzere proje hazırlayan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Ar-Ge desteği talebinde bulundu.

Üniversite, desteğin sağlanması halinde 3 yıl sonra kampüs içinde normal trafik akışı içinde insansız taksileri çalıştırmayı hedefliyor.

İYTE’de Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün önerisiyle başlatılan proje, Bilgisayar, Elektronik ve Makine Mühendisliği bölümleri ve kampüs alanı içindeki İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki firmaların katkısıyla genişletildi. Araçların yapımı için TOFAŞ, aküleri için İnci Akü, motorları için TEPAŞ, yazılım ve sistem donanımları için Siskon, Teknokom ve Kentkart gibi firmaların da projeye dahil olmasıyla ortaya çıkan “Türkiye’nin İlk İnsansız Hızlı Ulaşım Projesi” için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün Ar-Ge destek programına başvuru yapıldı.

3 yıllık, 10 milyon lira bütçeli projenin onaylanması halinde 2017’de Türkiye’nin ilk insansız taksilerinin kullanılması öngörülüyor.