-İNSANSIZ HAVA ARACIYLA SALDIRI: 20 ÖLÜ PEŞAVER (A.A) - 10.08.2011 - Pakistan'da, ABD'ye ait insansız hava aracıyla bir eve düzenlenen saldırıda 20 kişinin öldüğü bildirildi. İki Pakistan İstihbarat görevlisinin verdiği bilgiye göre, ABD'ye ait insansız hava aracı, Pakistan'ın Afganistan sınırında Miran Şah yakınındaki bir eve sabaha karşı iki füze fırlattı. İstihbarat yetkilileri, Taliban ve El Kaide üyelerinin yoğunlukla bulunduğu Miran Şah'ın doğusundaki bir eve düzenlenen saldırıda ölenler arasında Taliban militanlarının yanı sıra Arap ve Özbek uyruklu kişilerin de olduğunu belirtti.