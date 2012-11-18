İnsansız hava aracı ANKA'nın seri üretimi başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma Sanayisi Müsteşarı Murad Bayar, savunma sanayisinde, özellikle havacılık projelerindeki ciddi gelişmelerin, programlarda birtakım riskleri barındırdığına dikkati çekti.

Geçen ay bir insansız hava aracının kazada kırıma uğradığını hatırlatan Bayar, kazayla ilgili teknik incelemenin yapıldığını ve nedenlerinin belirlendiğini anlatarak, bundan sonrası için düzeltici önlemler aldıklarını ifade etti.

Bayar, 4 insansız hava aracıyla ilgili uçuş testlerinin sürdüğü bilgisini vererek, ''Bunun akabinde de seri üretim onayını vereceğiz ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'de (TAI) bu uçakların seri üretimi başlayacak. Ancak bunların hizmete girmesi önümüzdeki yılın sonunu bulacak. Yani önümüzdeki yıl içinde bunun üretimini tamamlıyor olacağız'' diye konuştu.

Taktik insansız hava araçları kategorisinde iki projeyi, iki özel sektör kuruluşu aracılığıyla yürüttükleri bilgisini veren Bayar, bunların üretiminin gelecek yıl tamamlanacağını ve TSK'ya teslim edileceğini dile getirdi.

Bayar, ANKA'ların seri üretimiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, ''Önümüzdeki yıl ANKA'ların seri üretimi başlayacak'' ifadesini kullandı.