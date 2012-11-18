T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnsansız hava aracı ANKA'nın seri üretimi başlıyor

MSB Savunma Sanayisi Müsteşarı Bayar, ''Önümüzdeki yıl ANKA'ların seri üretimi başlayacak'' dedi

18 Kasım 2012 18:37

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma Sanayisi Müsteşarı Murad Bayar, savunma sanayisinde, özellikle havacılık projelerindeki ciddi gelişmelerin, programlarda birtakım riskleri barındırdığına dikkati çekti.
 
Geçen ay bir insansız hava aracının kazada kırıma uğradığını hatırlatan Bayar, kazayla ilgili teknik incelemenin yapıldığını ve nedenlerinin belirlendiğini anlatarak, bundan sonrası için düzeltici önlemler aldıklarını ifade etti.
 
Bayar, 4 insansız hava aracıyla ilgili uçuş testlerinin sürdüğü bilgisini vererek, ''Bunun akabinde de seri üretim onayını vereceğiz ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'de (TAI) bu uçakların seri üretimi başlayacak. Ancak bunların hizmete girmesi önümüzdeki yılın sonunu bulacak. Yani önümüzdeki yıl içinde bunun üretimini tamamlıyor olacağız'' diye konuştu.
 
Taktik insansız hava araçları kategorisinde iki projeyi, iki özel sektör kuruluşu aracılığıyla yürüttükleri bilgisini veren Bayar, bunların üretiminin gelecek yıl tamamlanacağını ve TSK'ya teslim edileceğini dile getirdi.
 
Bayar, ANKA'ların seri üretimiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, ''Önümüzdeki yıl ANKA'ların seri üretimi başlayacak'' ifadesini kullandı.
 

ETİKETLER

ankainsansız hava aracıserüretim

İlgili Haberler

Türkiye'nin ilk insansız hava aracı ANKA test uçuşu sırasında düştü!

İsrail yapımı Heron insansız hava araçlarının yerini alacak ANKA, dün test uçuşu sırasında düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24